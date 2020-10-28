TERREMOTO 3.2 NELLA NOTTE A MILO
Una scossa di terremoto magnitudo ML 3.2 si è verificata nell’area dell’Etna, a 6 km W Milo (Catania), alle 04:53:16, ad una profondità di 5 km.
L’evento è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania).
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le
stazioni della Rete Sismica, alle ore 04:53:16 locali (03:53:16 UTC), hanno registrato un
terremoto di magnitudo locale pari a 3.2 (±0.1).
L'evento risulta localizzato a 1.4 km NE da Monte Centenari (CT).
Le coordinate ipocentrali sono le seguenti:
latitudine 37.743 longitudine 15.049 (errore epicentrale 0.2 km)
profondità 5.1 km (errore in profondità 0.3 km)
Le tre località più vicine all'epicentro sono (in ordine di distanza):
1) Milo (CT) (6.4 km)
2) Zafferana Etnea (CT) (7.5 km)
3) Sant'Alfio (CT) (8.1 km)