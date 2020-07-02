TERREMOTO A SIRACUSA, FORTE SCOSSA DI 3.7: EPICENTRO SULLA COSTA A 14 CHILOMETRI DI PROFONDITÀ

Terremoto, oggi alle 17.30 circa, a Siracusa e provincia. La scossa è stata avvertita distintamente anche in alcune zone di CataniaDATIUn terremoto di magnitudo ML 3.7 è avvenuto nella zona: Costa Sir...

A cura di Redazione 02 luglio 2020 18:00

