TERREMOTO A SIRACUSA, FORTE SCOSSA DI 3.7: EPICENTRO SULLA COSTA A 14 CHILOMETRI DI PROFONDITÀ
Terremoto, oggi alle 17.30 circa, a Siracusa e provincia. La scossa è stata avvertita distintamente anche in alcune zone di CataniaDATIUn terremoto di magnitudo ML 3.7 è avvenuto nella zona: Costa Sir...
Terremoto, oggi alle 17.30 circa, a Siracusa e provincia. La scossa è stata avvertita distintamente anche in alcune zone di Catania
DATI
Un terremoto di magnitudo ML 3.7 è avvenuto nella zona: Costa Siracusana (Siracusa), il
02-07-2020 17:28:00 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.06, 15.74 ad una profondità di 14 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Sono state numerose le segnalazioni di cittadini registrate anche da haisentitoilterremoto.it, strumento online dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per una prima raccolta di informazioni Fortunatamente non si segnalano danni a cose o persone.