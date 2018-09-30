TERREMOTO CON MAGNITUDO 3.5 A LINGUAGLOSSA
Dopo il sisma di Assoro di stamani, in provincia di Enna, nuova scossa di terremoto stasera a Linguglossa, nel catanese, sull'Etna, ancora una volta di 3,5 gradi di magnitudo.Il terremoto è avvenuto p...
Dopo il sisma di Assoro di stamani, in provincia di Enna, nuova scossa di terremoto stasera a Linguglossa, nel catanese, sull'Etna, ancora una volta di 3,5 gradi di magnitudo.
Il terremoto è avvenuto pochi minuti fa, alle ore 17:24:05 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.82, 15.07 ad una profondità di 2 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
Le tre località più vicine all'epicentro sono (in ordine di distanza):
1) Linguaglossa (CT) (7.1 km)
2) Castiglione di Sicilia (CT) (8.9 km)
3) Moio Alcantara (ME) (9.4 km).
L'evento è stato avvertito al Clan dei Ragazzi, dove ha fatto cadere oggetti dalle mensole.