TERREMOTO DI MAGNITUDO 2.9 CON EPICENTRO TRA ADRANO E CENTURIPE
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le stazioni della Rete Sismica, alle ore 18:35:16 locali (16:35:16 UTC), hanno registrato un terremoto di magnitudo locale pari a 2.9 (±0.1).
L'evento risulta localizzato a 9.5 km NW da Adrano (CT).
Le coordinate ipocentrali sono le seguenti: latitudine 37.707 longitudine 14.738 (errore epicentrale 0.5 km) profondità 17.1 km (errore in profondità 0.6 km)
Le tre località più vicine all'epicentro sono (in ordine di distanza):
1) Adrano (CT) (9.5 km)
2) Centuripe (EN) (9.6 km)
3) Regalbuto (EN) (10.6 km)
Non si segnalano danni a persone e cose.