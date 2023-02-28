TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.2 NEI PRESSI DI MILO: EVACUATE ALCUNE SCUOLE

Un terremoto di magnitudo 1.8 si è verificato alle 11 e 40 di questa mattina a tre chilometri dal centro abitato di Milo. Successivamente si è verificata una seconda scossa più forte, con magnitudo 3....

A cura di Redazione 28 febbraio 2023 12:50

