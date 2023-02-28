TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.2 NEI PRESSI DI MILO: EVACUATE ALCUNE SCUOLE
Un terremoto di magnitudo 1.8 si è verificato alle 11 e 40 di questa mattina a tre chilometri dal centro abitato di Milo. Successivamente si è verificata una seconda scossa più forte, con magnitudo 3.2 sempre nella stessa zona, a 2 chilometri dal paese e con un epicentro posto ad una profondità di 8 chilometri.
Il sisma registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, relativamente superficiale, è stato nettamente avvertito dalla popolazione dei paesi pedemontani.
Non si registrano danni a cose o persone, ma alcune scuole hanno effettuato l'evacuazione precauzionale degli alunni.
Un terremoto di magnitudo ML 3.2 è avvenuto nella zona: 2 km W Milo (CT), il
- 28-02-2023 11:16:21 (UTC) 1 ore, 12 minuti fa
- 28-02-2023 12:16:21 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7320, 15.0960 ad una profondità di 8 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).