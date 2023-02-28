95047

TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.2 NEI PRESSI DI MILO: EVACUATE ALCUNE SCUOLE

Un terremoto di magnitudo 1.8 si è verificato alle 11 e 40 di questa mattina a tre chilometri dal centro abitato di Milo. Successivamente si è verificata una seconda scossa più forte, con magnitudo 3....

A cura di Redazione Redazione
28 febbraio 2023 12:50
TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.2 NEI PRESSI DI MILO: EVACUATE ALCUNE SCUOLE -
Dintorni
Condividi

Un terremoto di magnitudo 1.8 si è verificato alle 11 e 40 di questa mattina a tre chilometri dal centro abitato di Milo. Successivamente si è verificata una seconda scossa più forte, con magnitudo 3.2 sempre nella stessa zona, a 2 chilometri dal paese e con un epicentro posto ad una profondità di 8 chilometri.

Il sisma registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, relativamente superficiale, è stato nettamente avvertito dalla popolazione dei paesi pedemontani.

Non si registrano danni a cose o persone, ma alcune scuole hanno effettuato l'evacuazione precauzionale degli alunni.

Un terremoto di magnitudo ML 3.2 è avvenuto nella zona: 2 km W Milo (CT), il

  • 28-02-2023 11:16:21 (UTC) 1 ore, 12 minuti fa
  • 28-02-2023 12:16:21 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 37.732015.0960 ad una profondità di 8 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047