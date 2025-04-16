TERREMOTO DI MAGNITUDO 4.8 NEL MAR IONIO: TANTA PAURA NELLA NOTTE IN SICILIA ORIENTALE, NESSUN DANNO SEGNALATO

SICILIA, 16 APRILE 2025 – Tanta paura questa notte in diverse zone della Sicilia orientale, svegliate da una forte scossa di terremoto avvertita distintamente anche nel nostro comprensorio. Il sisma,...

Il sisma, registrato alle ore 03:26 italiane (01:26 UTC), ha avuto una magnitudo di ML 4.8 ed è stato localizzato nel Mar Ionio Meridionale, con coordinate geografiche 37.5578 N, 16.0773 E e una profondità di 48 km.

La scossa è stata percepita chiaramente dalla popolazione delle province di Messina, Catania e Siracusa e pure sulla cosa calabra, causando apprensione ma, fortunatamente, senza conseguenze gravi.

La Protezione Civile della Regione Siciliana (DRPC Sicilia - Servizio Emergenza) ha comunicato che dalle prime ricognizioni non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.

“Desidero rassicurarvi: non abbiamo avuto fortunatamente danni. Faremo ulteriori controlli nel corso della mattinata e vi invitiamo a segnalarci eventuali problematiche,” si legge in una nota diffusa nella notte.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che continuerà a monitorare l’area per eventuali ulteriori attività sismiche.

Resta alta l’attenzione, ma la situazione al momento è sotto controllo.