TERREMOTO MAGNITUDO 3.3 CON EPICENTRO CAPIZZI (ME)

Un terremoto di magnitudo ML 3.3 è avvenuto nella zona: 5 km NW Capizzi (ME), oggi alle ore 10:28:56 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.89, 14.45 ad una profondità di 3...

A cura di Redazione Redazione
26 ottobre 2018 10:53
Un terremoto di magnitudo ML 3.3 è avvenuto nella zona: 5 km NW Capizzi (ME), oggi alle ore 10:28:56 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.89, 14.45 ad una profondità di 3 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

