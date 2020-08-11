TIR SI RIBALTA SULLA TANGENZIALE DI CATANIA NEL POMERIGGIO

Incidente stradale intorno alle ore 15.30 sulla tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo San Giovani Galermo in direzione MisterbiancoPer cause non ancora note si è verificato un sinistro che...

Il mezzo è’ finito interamente su di un fianco, finendo per occupare quasi tutta la carreggiata.

Fortunatamente secondo le informazioni in nostro possesso, nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei mezzi.

Notevoli i disagi per la circolazione, con lunghe file giunte fino a 3 km. Code si sono formate anche in direzione opposta, a causa dei "curiosi" che tendono a rallentare all’altezza dell’incidente per guardare l'accaduto. Sul posto Polizia e 118

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità, che attualmente defluisce sulla sola corsia di emergenza.