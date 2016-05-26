Tonno in olio di oliva a marchio SIMPLY ritirato dai supermercati
AVVISO ALLA CLIENTELA RICHIAMO DEL PRODOTTO
Gentile Clientela, allo scopo di garantire la Vostra sicurezza, si procede al richiamo precauzionale del prodotto: Tonno in olio di oliva 80g x 3 marchio SIMPLY Lotto: LP035 TMC: 31/12/2020 EAN: 8033209005844 risultato non conforme per possibile presenza di corpo estraneo.
Pertanto i Clienti che avessero acquistato tale prodotto sono pregati di restituirlo al punto vendita per la sostituzione o rimborso.
Precisiamo che il richiamo interessa esclusivamente il lotto sopra indicato.
Spiacenti per il disagio arrecato per cause non dipendenti dalla nostra volontà, restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento. Per qualsiasi informazione vi preghiamo di contattarci al numero verde 800824039