TORINO. VA IN VACANZA E CONTROLLA IL GATTO DA REMOTO MA SCOPRE NEL SUO LETTO IL VICINO CON L’AMANTE

Un tradimento, scoperto grazie a un gatto, è diventato un caso giudiziario di violazione di domicilio. Durante l'assenza di una trentenne in vacanza, due amanti si sono incontrati nel suo appartamento.

La giovane aveva lasciato le cure del gatto alla padrona di casa che, però, ha ceduto le chiavi al vicino, in cerca di un luogo tranquillo (dato che nella sua abitazione viveva il suo compagno), per consumare il tradimento.

Nessuno, però, aveva tenuto conto della sorveglianza tecnologica. Come riportato nell'edizione odierna del quotidiano Repubblica Torino la proprietaria, controllando il suo gatto attraverso una telecamera remota, ha sorpreso due uomini nel suo letto. Oltre allo shock di trovarsi degli estranei in casa in un'intimità così compromessa, ha deciso di presentare una denuncia corredata da foto e video tramite l'avvocato Andrea Gibin, alla procura di Torino. I fatti risalgono al 2019.

Al suo ritorno in città, la donna ha querelato sia il vicino di casa che la padrona di casa, accusata di aver fornito le chiavi all'uomo per permettergli di incontrare di nascosto il suo amante nell'appartamento. Il tribunale di Torino ha condannato entrambi a otto mesi di reclusione ciascuno per violazione di domicilio.