Torna l'ora legale, da domenica 27 marzo lancette avanti di un'ora

23 marzo 2016 15:40
Domenica 27 Marzo torna l'ora legale: sarà necessario spostare le lancette dell'orologio avanti di un'ora.
A seguito di questo cambiamento dormiremo tutti un'ora in meno, ma "acquisteremo" un'ora di luce in più, con un discreto risparmio sulla bolletta elettrica.

Tuttavia non saranno felici coloro abituati a svegliarsi presto, magari per motivi lavorativi. Per loro si attende una notte più breve con un'ora in meno di sonno.

