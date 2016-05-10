Sono tornati i balordi: rubata una dozzina di pc alla Don Milani

I ladri (forse la stessa banda di sempre) hanno agito, ovviamente, di notte

95047.it Razziati in un colpo solo una dozzina di personal computer dall’istituto “Don Milani”. Un atto vile che ha come uniche vittime gli studenti e gli insegnanti della scuola. Il raid dei soliti ignoti di turno è avvenuto di notte e, sebbene, il sistema d’allarme fosse in funzione non è, però, scattato.

Sul fatto, indagano i carabinieri della Compagnia di piazza della Regione. Non è certo la prima volta che i computer vengono rubati all’interno delle scuole. Anzi. E l’ipotesi che sia sempre la stessa banda ad agire non è affatto campata in aria.