Sono tornati i balordi: rubata una dozzina di pc alla Don Milani
I ladri (forse la stessa banda di sempre) hanno agito, ovviamente, di notte
A cura di Redazione
10 maggio 2016 18:09
95047.it Razziati in un colpo solo una dozzina di personal computer dall’istituto “Don Milani”. Un atto vile che ha come uniche vittime gli studenti e gli insegnanti della scuola. Il raid dei soliti ignoti di turno è avvenuto di notte e, sebbene, il sistema d’allarme fosse in funzione non è, però, scattato.
Sul fatto, indagano i carabinieri della Compagnia di piazza della Regione. Non è certo la prima volta che i computer vengono rubati all’interno delle scuole. Anzi. E l’ipotesi che sia sempre la stessa banda ad agire non è affatto campata in aria.