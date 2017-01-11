Torrisi: "Inopportuno affidare i cimiteri a ditte private"
"In merito alla proposta di project financing per la gestione ed ampliamento dei due cimiteri di Paternò, deliberata dalla Giunta Comunale in data 12.12.2016, per affidare i sevizi cimiteriali a ditte private, sono perplesso su alcuni punti.
Innanzitutto non ritengo opportuno affidare a ditte private dei servizi, quali quelli cimiteriali, che vanno espletati dallo stesso Comune; inoltre trovo azzardata la proposta che prevede l'affidamento di tali servizi ad esterni addirittura per trent'anni. Infatti, vista l'imminente conclusione della legislatura, non sappiamo quale linea vorrà seguire la prossima Amministrazione comunale su questo tema.
Pertanto, sull'annosa questione dei cimiteri di Paternò, nell'interesse dei cittadini, chiedo un confronto pubblico dell'attuale Amministrazione comunale con tutte le forze politiche e sociali".