Torrisi: "Nessun accordo politico con Mangano"

L'intervento del senatore paternese

Gent.le Direttore,

ho letto con stupore, ma anche con un imbarazzante fastidio, quanto scritto in un articolo pubblicato oggi sulla testata on line 95047. L'articolo in questione parla di un eventuale accordo politico tra la mia persona e l'attuale sindaco di Paternò Mauro Mangano, e dell'ingresso in Giunta nello stesso Comune di componenti del Nuovo Centrodestra.

Smentisco categoricamente quanto riportato dall'articolo in quanto privo di ogni fondamento e frutto di fantasie giornalistiche. In qualità di senatore della Repubblica ho sempre collaborato, e collaborerò, col sindaco di Paternò su problemi di interesse collettivo, quale ad esempio il tema dell'Ospedale e altri eventuali... Ma, ribadisco, tra noi non esiste alcun accordo politico.

Per quanto riguarda il futuro, ovvero le prossime elezioni comunali, è ancora presto per parlarne; ma - colgo l'occasione per parlarne -, noi di area Popolare lavoreremo certamente a un Progetto amministrativo di crescita e sviluppo per Paternò, che presenteremo a tempo opportuno ai cittadini.

La risposta. La ringrazio del suo intervento. Mi preme, però, specificare che nell'articolo in questione non si è parlato di alcun accordo: semmai, ci siamo posti delle domande com'è normale che sia. A differenza dei fatti di cronaca, il racconto della politica presuppone un ragionamento, un'analisi con la possibile previsione di scenari futuri. Rientra nell'ordine delle cose: e l'accordo palermitano non è certo una fantasia giornalistica. Ammetto che la smentita agli interrogativi ancora mi mancava. (Anthony Distefano)