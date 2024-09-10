TOTÒ SCHILLACI, CONDIZIONI IN MIGLIORAMENTO: "VIGILE E COSCIENTE"

Arrivano buone notizie sulle condizioni di Totò Schillaci, ricoverato da sabato presso l’ospedale Civico di Palermo nel reparto di pneumologia. La direzione sanitaria del complesso ospedaliero spiega...

Arrivano buone notizie sulle condizioni di Totò Schillaci, ricoverato da sabato presso l’ospedale Civico di Palermo nel reparto di pneumologia. La direzione sanitaria del complesso ospedaliero spiega che le condizioni dell’ex attaccante "sono in miglioramento.

Stanotte si è registrata una aritmia atriale, ben tollerata dal paziente, per cui è stato iniziato un trattamento farmacologico che ha determinato la stabilizzazione della frequenza cardiaca. Le terapie farmacologiche sono valse a ottenere un miglioramento del compenso respiratorio con riduzione del supporto di ossigeno”. Schillaci “è vigile, cosciente, con netto miglioramento dello stato ansioso, per cui riposa tranquillo”.

Dopo ore d'ansia, finalmente è arrivata la buona notizia: le condizioni di Totò Schillaci sono in miglioramento. Il 59enne eroe delle Notte Magiche di Italia '90 è finito in ospedale per il riacutizzarsi di un tumore al colon che sembrava battuto dopo gli ultimi due interventi e invece è tornato a farsi minaccioso, in modo infido. Tanti gli attestati di stima e di affetto, soprattutto da parte dei palermitani.

Lunedì sera, intercettata dalla Gazzetta dello Sport, la moglie Barbara Lombardo aveva rilasciato una breve dichiarazione: "Non ci sono novità, né in negativo né in positivo, la situazione è stazionaria. So quanto Totò stia a cuore alla gente, capisco l'attenzione vi chiedo però di rispettare il nostro momento. Non posso dire altro, grazie".