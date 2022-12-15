TRAFFICO DI DROGA TRA SICILIA E CALABRIA, 31 ARRESTI A CATANIA
La Polizia di Stato di Catania, coordinata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, ha eseguito nel corso della notte un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 31 persone ritenute affi...
La Polizia di Stato di Catania, coordinata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, ha eseguito nel corso della notte un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 31 persone ritenute affiliate al clan mafioso 'Cappello - Bonaccorsi', indagate a vario titolo per associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina), porto e detenzione di armi da fuoco.
L'operazione è stata denominata 'Kynara'.
Le indagini hanno consentito in particolare di documentare un traffico di stupefacenti sull'asse Calabria - Sicilia.
Ulteriori ed inediti dettagli verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma alle 11 nella sala riunioni del X Reparto Mobile di Catania. (