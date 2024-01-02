TRAGEDIA A BELPASSO: DOMANI I FUNERALI DI MATTEO VIRZÌ, VITTIMA DI UN INCIDENTE MORTALE LA NOTTE DI CAPODANNO

Nella Chiesa di S.Antonio Abate, alle ore 15.30 di domani, 03 Gennaio 2024 si terranno i funerali di Matteo Virzì, il giovane di 26 anni tragicamente deceduto la notte di Capodanno lungo via Valcorren...

L'incidente ha coinvolto una Peugeot 107 guidata da Matteo, che ha perso la vita sul colpo, mentre il suo passeggero, un coetaneo di 25 anni, rimane gravemente ferito. La dinamica precisa dell'accaduto è ancora oggetto di approfondite indagini condotte dai Carabinieri, incaricati di rilevare ogni dettaglio sulla scena per comprendere le circostanze che hanno portato a questa tragica vicenda.

Il sinistro ha avuto luogo quando il veicolo, per ragioni ancora da chiarire, si è scontrato violentemente contro il guardrail centrale. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, insieme al personale del 118, in un tentativo frenetico di soccorrere Matteo e il suo passeggero.

Nonostante gli sforzi intensi per salvare la vita di Matteo, il giovane conducente ha perso la vita sul colpo. Nel frattempo, il passeggero è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma al momento le sue condizioni restano ancora sconosciute.

Gli inquirenti lavorano instancabilmente per ricostruire la sequenza degli eventi e determinare le cause precise che hanno portato a questa tragedia.

La comunità di Belpasso si unisce nel cordoglio per la perdita di un giovane così promettente, la cerimonia funebre di domani rappresenta un momento di commossa riflessione e solidarietà per commemorare la vita di Matteo Virzì, tristemente interrotta in circostanze così drammatiche.