TRAGEDIA A BOLOGNA. GIOVANE PATERNESE MUORE CADENDO DAL TETTO DI UN CAPANNONE

È precipitato dal tetto del capannone dove stava effettuando dei lavori ed è morto sul colpo.

La vittima del tragico incidente sul lavoro, avvenuto questa mattina, come riporta il sito dell'Ansa poco dopo le nove in via Fossa cava a Borgo Panigale, è un operaio italiano di trent’anni.

A dare l’allarme i colleghi. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della compagnia di borgo Panigale e gli ispettori della medicina del lavoro, per accertare la dinamica dell’incidente e se tutte le condizioni di sicurezza fossero rispettate nel cantiere.

L'incidente è avvenuto sul tetto di un'azienda che commercia pneumatici, durante lavori di manutenzione del coperto.

L'operaio, un giovane Paternese, G.L. , dipendente di una ditta esterna incaricata dei lavori, sarebbe precipitato da un lucernaio, facendo un volo di una decina di metri all'interno del capannone.

L'area dove si è verificato l'infortunio è stata posta sotto sequestro.