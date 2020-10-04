TRAGEDIA A LENTINI, RIMANE SCHIACCIATO TRA LA SUA AUTO ED IL CANCELLO, MORTO 57 ENNE

Un uomo di 57 anni, Rosario Scrofani, impiegato all’ufficio del lavoro di Lentini, è morto dopo essere rimasto schiacciato tra la sua auto ed il cancello della sua proprietà in contrada Seggio, nel te...

Un uomo di 57 anni, Rosario Scrofani, impiegato all’ufficio del lavoro di Lentini, è morto dopo essere rimasto schiacciato tra la sua auto ed il cancello della sua proprietà in contrada Seggio, nel territorio di Lentini. Un decesso su cui gli inquirenti intendono fare chiarezza ma sembrerebbe davvero un incidente.Secondo una prima ricostruzione, l’uomo dopo essere sceso dalla sua macchina si sarebbe diretto verso il cancello per entrare nel suo fondo ma il veicolo si è messo in movimento, probabilmente era in folle. L’allarme è stato dato da un amico che ha chiamato il 118, ma quando i soccorritori sono arrivati per l’uomo non c'era più nulla da fare. La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.