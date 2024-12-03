TRAGEDIA A MASCALUCIA: AUTO SI RIBALTA, UN MORTO

AGGIORNAMENTOConfermato il bilancio definitivo: una sola vittima, un uomo di 62 anni. In un primo momento si era parlato erroneamente di due vittime, ma le autorità hanno chiarito la situazione.FLASHU...

AGGIORNAMENTO

Confermato il bilancio definitivo: una sola vittima, un uomo di 62 anni. In un primo momento si era parlato erroneamente di due vittime, ma le autorità hanno chiarito la situazione.

FLASH

Un tragico incidente si è verificato nella serata di oggi, 3 dicembre 2024, a Mascalucia, in via Etnea, intorno alle 18:30.

Le notizie al momento sono ancora frammentarie, ma secondo le prime informazioni, il sinistro ha coinvolto una Mini Cooper che, per cause in fase di accertamento, si è ribaltata.

Non risultano altri veicoli coinvolti.

Purtroppo, l'incidente ha avuto un esito fatale: bilancio provvisorio di una persona che ha perso la vita.

I soccorsi giunti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvarli, in quanto le ferite riportate erano troppo gravi.

Al momento non si conoscono le generalità della vittima.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre i corpi dalle lamiere e mettere in sicurezza l’area.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle autorità competenti, che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO