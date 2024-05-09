TRAGEDIA A NOTO. BIMBA DI 10 MESI MUORE DOPO AVER INGERITO CANDEGGINA, LA PROCURA APRE UN’INCHIESTA
A cura di Redazione
09 maggio 2024 20:37
Una bimba di 10 mesi è morta a Noto, nel Siracusano.
Secondo una prima ricostruzione avrebbe ingerito della candeggina.
E' stata immediatamente trasferita al pronto soccorso ma era troppo tardi. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per capire cosa sia successo nell'abitazione.
Gli inquirenti hanno interrogato i familiari che sono sotto shock per la tragedia.
Forse la bimba potrebbe essere caduta dentro un secchio pieno di candeggina, ma si tratta al momento solo di un'ipotesi