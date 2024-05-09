TRAGEDIA A NOTO. BIMBA DI 10 MESI MUORE DOPO AVER INGERITO CANDEGGINA, LA PROCURA APRE UN’INCHIESTA

Una bimba di 10 mesi è morta a Noto, nel Siracusano.Secondo una prima ricostruzione avrebbe ingerito della candeggina.E' stata immediatamente trasferita al pronto soccorso ma era troppo tardi. La Proc...

