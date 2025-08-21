Tragedia a Ragusa: bimbo di due anni annega nella piscina di casa

Santa Croce Camerina (Ragusa) – Una tragedia ha scosso la comunità di Comiso: un bimbo di appena due anni è annegato ieri pomeriggio nella piscina della casa di villeggiatura di famiglia a Caucana, fr...

Santa Croce Camerina (Ragusa) – Una tragedia ha scosso la comunità di Comiso: un bimbo di appena due anni è annegato ieri pomeriggio nella piscina della casa di villeggiatura di famiglia a Caucana, frazione balneare di Santa Croce Camerina, nel Ragusano.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe riuscito a salire la scaletta che porta alla piscina, sfuggendo per pochi istanti all’attenzione dei familiari. Quando i genitori e i nonni si sono accorti dell’accaduto, lo hanno subito soccorso e allertato il 118.

I sanitari giunti sul posto hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano. Il decesso è stato constatato poco dopo.

La famiglia del bimbo è molto conosciuta nella zona: il padre e i nonni gestiscono un oleificio a Comiso. La notizia della tragedia ha destato profondo dolore nella comunità locale.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.