TRAGEDIA A ROMA: MARGARET SPADA, MORTA DURANTE UN INTERVENTO, È TORNATA A CASA PER L'ULTIMO SALUTO. OGGI CAMERA ARDENTE DOMANI I FUNERALI

Lentini, 17 novembre 2024 – Sono centinaia le persone che stanno affluendo in queste ore alla chiesa del Carmine di Lentini, nel Siracusano, per rendere omaggio a Margaret Spada, la ventiduenne tragicamente scomparsa il 7 novembre scorso a Roma. La giovane ragazza, originaria di Lentini, è deceduta a seguito di complicazioni insorte durante un intervento di rinoplastica parziale in un ambulatorio medico dell'Eur.

Margaret, dopo essersi sentita male durante la procedura, era stata immediatamente trasferita d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio, dove ha lottato per tre giorni in coma, prima di perdere la vita.

Nella chiesa del Carmine, dove è stata allestita la camera ardente, la bara di Margaret è posizionata accanto a una foto che la ritrae sorridente, sopra la quale è stata posta una sua fotografia in cui spegne le candeline per il suo compleanno. Accanto alla bara, una gigantografia di Margaret immortalata durante una festa di compleanno, simbolo della sua giovane vita spezzata troppo presto.

I genitori di Margaret, accompagnati dalla sorella, si trovano vicino alla bara, avvolti dal dolore e circondati dall'affetto di amici, parenti e conoscenti che in queste ore si stanno recando alla chiesa per esprimere la loro solidarietà. Nonostante il grande afflusso, la famiglia ha chiesto che venga rispettata la loro privacy in un momento così delicato.

I funerali di Margaret si terranno domani, 18 novembre, alle ore 11 nella vicina chiesa di Santa Maria La Cava e Sant'Alfio, in piazza Duomo. La famiglia ha anche richiesto il rispetto della privacy anche durante la cerimonia, vietando riprese e foto all'interno della chiesa.

La morte di Margaret ha scosso profondamente la comunità locale e ha sollevato interrogativi su quanto accaduto durante l'intervento estetico a Roma.