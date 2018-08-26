TRAGEDIA A SANTA MARIA A LICODIA: INCIDENTE TRA DUE AUTO, DUE MORTI DUE FERITI
A cura di Redazione
26 agosto 2018 16:28
Tragedia a Santa Maria di Licodia.
Incidente pochi minuti fa, a Santa Maria Licodia in Via Cavaliere Bosco.
Coinvolti due autovetture, una fiat punto ed una panda, bilancio tragico 2 ragazzi morti e due feriti.
Sul posto Vigili del fuoco, 118,carabinieri e Polizia municipale, elisoccorso sul posto.
