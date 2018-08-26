95047

TRAGEDIA A SANTA MARIA A LICODIA: INCIDENTE TRA DUE AUTO, DUE MORTI DUE FERITI

26 agosto 2018 16:28
News
Tragedia a Santa Maria di Licodia.

Incidente pochi minuti fa, a Santa Maria Licodia in Via Cavaliere Bosco.

Coinvolti due autovetture, una fiat punto ed una panda, bilancio tragico 2 ragazzi morti e due feriti.

Sul posto Vigili del fuoco, 118,carabinieri e Polizia municipale,  elisoccorso sul posto.

 

