TRAGEDIA A SANTA TERESA DI RIVA: DONNA TRAVOLTA E UCCISA DA SCOOTER

Una serata come tante si è trasformata in tragedia lungo la Statale 114. Catena Russo, 58 anni, è morta nella notte all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina dopo essere stata travolta da uno scooter nella serata di ieri a Sant'Alessio Siculo. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 20.

La donna, stando alle prime ricostruzioni, stava attraversando la strada quando è stata investita da un Honda Sh condotto da un 17enne di Furci Siculo. L’impatto è stato violento, e la donna è stata scaraventata sull’asfalto.

I soccorsi del 118 sono giunti immediatamente sul posto, ma le condizioni della 58enne sono apparse da subito gravissime. Trasportata d’urgenza all’ospedale di Taormina, è stata ricoverata con un trauma cranico e una frattura alla gamba. Nonostante gli sforzi dei medici, Catena Russo si è spenta poco dopo la mezzanotte.

Catena Russo, originaria di Roccafiorita, viveva a Santa Teresa di Riva, socio-sanitaria, era molto conosciuta e stimata per il suo impegno nella comunità e nella parrocchia locale.

Il giovane alla guida dello scooter ha riportato solo ferite lievi e sarà ascoltato nelle prossime ore dalle autorità. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno sequestrato il mezzo e stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Sull’asfalto sono stati trovati segni evidenti di frenata, un dettaglio che potrebbe fornire elementi utili per ricostruire quanto accaduto. Decisivi saranno anche i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

L’intera comunità di Santa Teresa di Riva è sotto shock per la tragica perdita di Catena Russo, una figura amata e rispettata.