TRAGEDIA AD ACIREALE: OPERAIO 41ENNE MUORE CADENDO DA UN MURETTO

Acireale – Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri in via San Piero Patti, nei pressi del torrente Lavinaio-Platani. Un operaio di 41 anni, originario di Mazara del Vallo, ha perso la vita cadendo da un’altezza di circa quattro metri. L’uomo, impegnato in lavori presso un casolare della zona, sarebbe scivolato all’indietro mentre era appoggiato a un muretto, battendo violentemente il capo e morendo sul colpo.

La vittima, sposata, si trovava temporaneamente ad Acireale per lavoro e avrebbe dovuto fare ritorno a un B&B a Zafferana Etnea al termine della giornata lavorativa. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si sarebbe verificato in un momento di pausa, quando l’uomo avrebbe perso l’equilibrio in circostanze ancora in corso di accertamento.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Acireale. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità legate alla sicurezza sul lavoro.

L’incidente ha lasciato sotto shock colleghi e conoscenti della vittima, sottolineando ancora una volta l’importanza di garantire condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.