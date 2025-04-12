TRAGEDIA AD ADRANO: STEFANO NERI PERDE LA VITA A 19 ANNI NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO. LUNEDÌ I FUNERALI.

Adrano piange il giovane Stefano Neri, il 19enne che ha perso la vita, ieri sera, durante un drammatico incidente stradale avvenuto ieri sera in via San Leo. Con lui a bordo di un motorino c’era un am...

Adrano piange il giovane Stefano Neri, il 19enne che ha perso la vita, ieri sera, durante un drammatico incidente stradale avvenuto ieri sera in via San Leo. Con lui a bordo di un motorino c’era un amico coetaneo, condotto in codice rosso prima all’ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla e poi trasportato d'urgenza al Cannizzaro di Catania, in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi ma non è un pericolo di vita.

Nulla da fare, invece, per Stefano Neri, che è morto sul colpo cadendo dal ciclomotore. Sul luogo dell' incidente sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia locale e la polizia degli Stato.

Il giovanissimo Stefano Neri, in base a quanto si apprende, festeggiava proprio ieri il suo compleanno.

"Ancora una volta Adrano piange per la morte di un giovane di soli 19 anni, deceduto a causa di un tragico incidente. Dire che siamo affranti e profondamente addolorati - ha dichiarato il primo cittadino di Adrano -è scontato ma sinceramente si rimane senza parole e sconcertati di fronte alla vita spezzata del giovane Stefano nel giorno del suo compleanno.

Adrano si appresta a vivere una vera settimana di Passione”.

I funerali si svolgeranno lunedi 14 aprile 2025 alle ore 15.30 nella Chiesa Maria SS,m del Rosario.