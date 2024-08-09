TRAGEDIA IERI A CATANIA, VA A PESCARE AL MOLO MA CADE IN ACQUA E MUORE ANNEGATO

Il Nucleo Sommozzatori e la Sezione Navale dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti nel pomeriggio di ieri all’interno del Porto di Catania in seguito alla segnalazione...

L’anziano era uscito la mattina per andare a pescare al molo di levante e non aveva fatto ritorno per l’ora di pranzo, come era solito fare.

I familiari, raggiunto il luogo che frequentava abitualmente, hanno trovato la vettura parcheggiata e i suoi effetti personali ed hanno inoltrato la richiesta di soccorso. Le squadre di vigili del fuoco del Nucleo Sommozzatori e della Sezione Navale, dopo aver avviato la ricerca in mare, hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo accanto ad una nave e lo hanno affidato ai militari della Capitaneria di Porto, in attesa dell’arrivo del medico legale.

Presente sul posto anche personale della Polizia di Stato.