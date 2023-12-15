TRAGEDIA IERI A SAN PIETRO CLARENZA: MUORE MARCO COCUZZA A SOLI 19 ANNI IN UN INCIDENTE STRADALE

San Pietro Clarenza e non solo è avvolta dal dolore in seguito alla tragica scomparsa prematura di Marco Cocuzza, un giovane di soli 19 anni, avvenuta ieri in seguito a un grave incidente stradale. Le...

San Pietro Clarenza e non solo è avvolta dal dolore in seguito alla tragica scomparsa prematura di Marco Cocuzza, un giovane di soli 19 anni, avvenuta ieri in seguito a un grave incidente stradale. Le circostanze esatte dell'incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità.

L'incidente coinvolse l'Honda Sh su cui viaggiava Marco e una Citroen C3, guidata da un anziano di 83 anni. L'impatto violento non ha lasciato scampo al giovane, che ha perso la vita sul colpo. Anche l'anziano alla guida dell'auto rimase ferito nell'incidente e fu trasportato d'urgenza al Policlinico di Catania.

La madre di Marco, Anna, ha condiviso il suo profondo dolore sui social, pubblicando una toccante foto di lei insieme al figlio con la didascalia commovente: "Principe, mi hai lasciata". La pubblicazione ha suscitato una valanga di messaggi di cordoglio da parte di amici, parenti e conoscenti, tutti colpiti dalla tragica notizia.

La comunità locale è rimasta sconvolta dalla perdita di Marco, un giovane che ha lasciato un segno indelebile con il suo sorriso contagioso. Numerosi sono stati i messaggi di solidarietà e supporto alla famiglia Cocuzza da parte di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere Marco durante la sua breve, ma intensa vita.

Le indagini sulle dinamiche precise dell'incidente sono ancora in corso