TRAGEDIA IERI SERA A NUORO, CROLLA IL TETTO DI UN CASOLARE ABBANDONATO: MUOIONO DUE RAGAZZINI ENTRATI PER GIOCARE

Tragedia nella tarda sera di ieri a Nuoro.

Due ragazzi di 14 e 15 anni sono morti in seguito al crollo del solaio di una casa diroccata alla periferia della città.

Molto probabilmente i due ragazzi stavano giocando all'interno dell'edificio quando c'è stato il crollo.

Si chiamavano Patrick Zola e Ethan Romano i ragazzi di 14 e 15 anni morti in seguito al crollo del solaio di una casa diroccata in via Dessanay alla periferia di Nuoro.

La tragedia è successa poco prima delle 20. L'allarme è stato dato dalla mamma di uno dei due ragazzi. Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro e dei medici del 118.

Inutile l'intervento dei sanitari: i due ragazzi estratti dalle macerie dai pompieri, erano già privi di vita. Resta da stabilire il motivo per cui i due adolescenti si trovassero all'interno di quella casa.

Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine.

Il magistrato di turno dopo il recupero ha disposto la rimozione delle salme, che sono state trasferite all'ospedale San Francesco di Nuoro in attesa dell'autopsia.