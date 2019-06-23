TRAGEDIA IN CALABRIA: TRE GIOVANISSIMI MUOIONO IN INCIDENTE STRADALE NEL VIBONESE
La domenica mattina della Calabria è di sangue. Tre giovani di Soriano hanno perso la vita proprio all’imbocco di quella che è la Trasversale delle Serre, nei pressi di Spadola e Serra San Bruno.
A determinarne il tragico destino è stato un impatto fatale con un furgoncino che trasportava frutta .
I tre viaggiavano a bordo di una Golf ed erano in quattro. Al momento il quarto versa in gravi condizioni ed è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso al Pugliese di Catanzaro.
I giovani morti avevano tutti tra i i 18 ed i 22 anni.
I Carabinieri stanno provando a determinare la dinamica dell’accaduto.