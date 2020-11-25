TRAGEDIA IN UNA SCUOLA A PALERMO, BIMBA DI 10 ANNI MORTA A SCUOLA CADENDO A LEZIONE DI EDUCAZIONE FISICA

A Palermo una bambina di 10 anni è morta dopo aver battuto la testa mentre faceva educazione fisica a scuola. E' successo nell'istituto Vittorio Emanuele Orlando di via Lussemburgo. La piccola sarebbe...

A Palermo una bambina di 10 anni è morta dopo aver battuto la testa mentre faceva educazione fisica a scuola. E' successo nell'istituto Vittorio Emanuele Orlando di via Lussemburgo. La piccola sarebbe morta sul colpo. Ancora non è chiaro se la caduta sia stata o meno causata da un malore oppure se sia scivolata per cause da stabilire. I sanitari subito chiamati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La bambina stava facendo educazione fisica quando per cause da accertare è scivolata ed è caduta all'indietro sbattendo la testa. Sul tragico incidente indagano i carabinieri della compagnia di San Lorenzo. I primi a tentare di rianimare l'alunna sono stati gli insegnanti. Subito la dirigente ha chiamato i sanitari del 118, ma per la bimba, che frequentava la prima media, non c'e' stato nulla da fare. I militari stanno cercando di ricostruire quanto successo e stanno sentendo i professori e la dirigente scolastica.

Azzolina: "Profondo dolore per bimba Palermo" - Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha espresso"profondo cordoglio e dolore" per la tragedia avvenuta a Palermo. Il ministro ha inviato la "massima vicinanza alla famiglia" e rende noto che il Ministero ha già avviato tutti gli accertamenti del caso.

Orlando: "Tragedia immane che colpisce la città" - "Si tratta di una tragedia immane, che colpisce la famiglia della piccola, la comunità scolastica e tutta la città. Sono certo di interpretare i sentimenti non solo dell'Amministrazione comunale ma di tutta Palermo, nell'esprimere vicinanza nel dolore alla famiglia di questa piccola, ai suoi insegnanti e ai suoi compagni". Queste le prime parole di Leoluca Orlando, sindaco di Palermo.