Tragedia nel Messinese: auto precipita in una scarpata, muore un uomo di 40 anni

Il 40enne Francesco Mangano è stato trovato senza vita nella sua Fiat 600, precipitata in una scarpata lungo la Strada Provinciale 80. Indagano i Carabinieri.

È di un morto il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. La vittima è Francesco Mangano, 40 anni, trovato senza vita all'interno della sua Fiat 600, finita in una scarpata lungo la Strada Provinciale 80, l'arteria che conduce alla frazione di Migliardo.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l'uomo avrebbe perso il controllo della vettura per cause in corso di accertamento. L'auto è uscita dalla carreggiata, precipitando nella scarpata sottostante.

L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino, quando sono stati attivati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, ma per il quarantenne non c'era ormai più nulla da fare. I medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del tragico sinistro, e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo, impegnati nelle operazioni di recupero della salma e nella messa in sicurezza dell'area.

Saranno gli accertamenti dei militari dell'Arma a chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo del veicolo e se nell'incidente possano aver influito fattori esterni, un malore o altre circostanze.

L'ennesima tragedia sulle strade siciliane lascia sgomenta la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto, che piange la scomparsa del quarantenne.