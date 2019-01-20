TRAGEDIA NELLA NOTTE A RAGUSA, 3 MORTI ED UN FERITO GRAVE IN UN INCIDENTE STRADALE
Tragedia della strada questa notte in provincia di Ragusa.Hanno perso la vita tre persone in uno scontro frontale tra due auto, sulla strada che collega Ispica a Rosolini.Un quarto, è stato trasferito...
Tragedia della strada questa notte in provincia di Ragusa.
Hanno perso la vita tre persone in uno scontro frontale tra due auto, sulla strada che collega Ispica a Rosolini.
Un quarto, è stato trasferito in elisoccorso al Centro Politrauma di Catania.
Secondo le prime informazioni, le vittime sono tutte di Rosolini.
Scattato l'allarme sul posto si sono portate diverse ambulanze del 118 e le gazzelle del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Modica. Per tre degli occupanti dei mezzi non ci sarebbe stato nulla da fare
IN AGGIORNAMENTO