TRAGEDIA NELLA NOTTE A RAGUSA, 3 MORTI ED UN FERITO GRAVE IN UN INCIDENTE STRADALE

Un quarto, è stato trasferito in elisoccorso al Centro Politrauma di Catania.







Secondo le prime informazioni, le vittime sono tutte di Rosolini.

Scattato l'allarme sul posto si sono portate diverse ambulanze del 118 e le gazzelle del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Modica. Per tre degli occupanti dei mezzi non ci sarebbe stato nulla da fare

IN AGGIORNAMENTO