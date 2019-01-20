95047

TRAGEDIA NELLA NOTTE A RAGUSA, 3 MORTI ED UN FERITO GRAVE IN UN INCIDENTE STRADALE

Tragedia della strada questa notte in provincia di Ragusa.Hanno perso la vita tre persone in uno scontro frontale tra due auto, sulla strada che collega Ispica a Rosolini.Un quarto, è stato trasferito...

A cura di Redazione Redazione
20 gennaio 2019 09:50
TRAGEDIA NELLA NOTTE A RAGUSA, 3 MORTI ED UN FERITO GRAVE IN UN INCIDENTE STRADALE -
Ragusa
Dintorni
Condividi

Tragedia della strada questa notte in provincia di Ragusa.

Hanno perso la vita tre persone in uno scontro frontale tra due auto, sulla strada che collega Ispica a Rosolini.

Un quarto, è stato trasferito in elisoccorso al Centro Politrauma di Catania.




Secondo le prime informazioni, le vittime sono tutte di Rosolini.

Scattato l'allarme sul posto si sono portate diverse ambulanze del 118 e le gazzelle del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Modica. Per tre degli occupanti dei mezzi non ci sarebbe stato nulla da fare

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047