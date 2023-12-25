TRAGEDIA NELLA POLIZIA STRADALE: ADDIO A LUCA CONSOLATO, COLLEGHI E AMICI SI MOBILITANO PER SOSTENERE LA SUA FAMIGLIA

Lo scorso 20 dicembre, la comunità della Polizia Stradale ha subito una perdita improvvisa e devastante con la scomparsa dell'Assistente Battiato Consolato Luca, un valoroso uomo in divisa, padre amo...

Lo scorso 20 dicembre, la comunità della Polizia Stradale ha subito una perdita improvvisa e devastante con la scomparsa dell'Assistente Battiato Consolato Luca, un valoroso uomo in divisa, padre amorevole e un pilastro della sua famiglia.

Luca, 42 anni, che abitava a Paternò prestava servizio presso il Distaccamento Polizia Stradale di Catenanuova, e la notizia della sua morte ha lasciato un vuoto insormontabile tra i suoi colleghi e amici.

Oltre al suo impegno professionale come poliziotto devoto, Luca era noto per essere un padre meraviglioso. Il suo pensiero era costantemente rivolto a casa, alla sua piccola di soli due anni, che ora dovrà affrontare la vita senza la presenza del suo eroe quotidiano. La comunità di colleghi e amici si stringe attorno alla sua famiglia in questo momento di profonda tristezza e difficoltà.

Conscia delle sfide che la famiglia di Luca dovrà affrontare, la comunità di amici e colleghi si rivolge a chiunque voglia offrire il proprio sostegno. La famiglia è monoreddito, e ogni contributo economico sarà fondamentale per aiutarli a superare questo periodo difficile.

Per coloro che desiderano fare una donazione, è stato creato un conto corrente a nome di Danila Giuseppa Antonina CASTRO presso Banca Intesa Sanpaolo, filiale di Paterno' (CT), con il seguente IBAN: IT85Y0306984110100000007511.

Si prega di considerare qualsiasi donazione come un gesto di solidarietà e supporto in questo momento di dolore.