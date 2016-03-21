Tragedia a Ponte Barca

Un 65enne ha perso la vita dopo essere caduto in un canalone per l’irrigazione

95047.it FLASH Il corpo privo di vita di un 65enne paternese, Salvatore Mammana, è stato rinvenuto in fondo ad un canalone di un agrumeto che si trova vicino la diga di Ponte Barca. L’uomo si trovava da pomeriggio assieme ai figli per una passeggiata, quando all’improvviso si è compiuta la tragedia. Il canalone sarebbe stato profondo circa 4 metri ed era parzialmente pieno d'acqua.

Sul posto, sono giunti i carabinieri ed i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò e del comando provinciale.