TRAGEDIA SFIORATA A MALETTO: FURGONE DI UN PATERNESE ROMPE I FRENI E INVESTE 3 PERSONE TRA CUI DUE BIMBI

Un furgone parcheggiato per il mercato settimanale, ha investito una donna e due bimbi nel centralissimo Corso Sicilia a Maletto.

Il furgone, forse a causa di una rottura dei freni, improvvisamente è partito mentre era in sosta, e nonostante il tentativo del proprietario che coraggiosamente è salito a bordo cercando di fermarlo, ha investito una donna e due bimbe, una di sei anni e l’altra di 17 mesi, che erano con lei.

La donna stava camminando sul marciapiede. L’incidente è accaduto poco prima delle 13.

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 di Maletto, Bronte e Randazzo, e poco dopo anche l’elisoccorso che ha portato a Catania la bimba di 6 anni che aveva i traumi maggiori.

Non si hanno ancora notizie precise sullo stato di salute. Ferite lievi per la donna, e nulla per la bimba di 17 mesi. Sul posto i carabinieri di Maletto che stanno eseguendo i rilievi.

