TRAVOLTO DA UN'AUTO PIRATA MENTRE ATTRAVERSA LA STRADA IN VIALE KENNEDY, MORTO 22ENNE

Un drammatico incidente stradale si è verificato intorno alle 3 della notte appena trascorsa in viale Kennedy, all'altezza del locale "Discus".

La vittima è un giovane militare statunitense, in servizio nella base militare di Sigonella. Aveva 22 anni. Il nome non è ancora stato reso noto dalle autorità.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, il ragazzo sarebbe stato centrato in pieno mentre attraversava la strada. Il veicolo si sarebbe poi dato alla fuga.

Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale del 118: per il giovane militare non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche gli agenti dell’Infortunistica di Catania, che hanno effettuato i rilievi del caso nella speranza di verificare al più presto la dinamica del sinistro e di risalire al conducente della vettura fuggita.