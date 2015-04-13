Tre auto in fiamme a Paternò: la matrice sarebbe dolosa

Vigili del fuoco al lavoro senza sosta (Foto e video, incendio in via Mameli)

95047.it Corso Italia, via Goffredo Mameli (traversa di via Fiume) e via Baletelle: tre roghi di auto e tutti e tre sarebbero di natura dolosa. A fuoco, una Suzuki, una Mercedes e una Fiat. Due notti di fuoco consecutive tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica. Indagano i carabinieri mentre per i vigili del fuoco non c'è stata sosta.