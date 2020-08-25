TRE CASI POSITIVI ACCERTATI A BELPASSO, NOVE A MISTERBIANCO ED UNO A BIANCAVILLA

Si aggiorna il bilancio di casi di persone positive nel nostro comprensorioGli ultimi aggiornamenti sono stati forniti dai rispettivi primi cittadini:A Belpasso sono tre i casi accertati, l'ultimo cas...

Si aggiorna il bilancio di casi di persone positive nel nostro comprensorio

Gli ultimi aggiornamenti sono stati forniti dai rispettivi primi cittadini:

A Belpasso sono tre i casi accertati, l'ultimo caso confermato risale a stamattina, si tratta di un ragazzo ventenne, a Misterbianco i casi sono 9 ed un caso riscontrato a Biancavilla, si tratta di un ragazzo da un viaggio all’estero.

COMUNICAZIONE DEL SINDACO: A Belpasso i casi accertati sono tre, la comunicazione arriva direttamente dal primo Daniele Motta:Cari concittadini mi spiace comunicare che nella città di Belpasso siamo giunti a quota tre casi positivi. Ai due ancora attivi ufficializzati all'inizio del mese, oggi l'ASP ci ha reso noto il terzo contagiato. Raggiunto personalmente da me al telefono, il concittadino è in isolamento domiciliare (come gli altri due) e nonostante tutto in buone condizioni di salute.

Approfitto dell'occasione per raccomandare ancora una volta la massima prudenza nella vita sociale di ognuno, soprattutto ai giovani, utilizzare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale.

Auguro ovviamente ai nostri tre concittadini una veloce guarigione ed auguro a tutti voi una buona giornata.

COMUNICAZIONE DEL SINDACO: Al fine di fornire una aggiornata informazione alla cittadinanza sull’andamento della diffusione epidemica da Covid-19 sul territorio comunale di Misterbianco, si rende noto che dai dati forniti in data 18.08.2020 dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP – Direzione U.O.C. Epidemiologia di Catania, emerge quanto segue.

Alla data odierna sono complessivamente n.9 (nove) i cittadini positivi al tampone rino-faringeo (n.3 ricoverati in ospedale, n.6 a domicilio), sono pure n.9 (nove) i soggetti non positivi in stato di isolamento.

Di questi ultimi, n.4 permarranno in isolamento fino alla data di guarigione del coabitante (isolamento obbligatorio) e n.5 rimarranno in isolamento fino ad esito negativo del tampone da eseguire (isolamento fiduciario).

COMUNICAZIONE DEL SINDACO: Riscontriamo a Biancavilla un caso di positività al Covid 19: me ne ha appena dato comunicazione l’Asp 3 di Catania.

Il soggetto in questione era rientrato da un viaggio all’estero.

L’Asp ha già provveduto a mettere in quarantena anche la famiglia del diretto interessato al quale auguro una pronta guarigione.

Effettuati i tamponi anche ai suoi compagni di viaggio.

Tuttavia, è più che mai opportuno ripetere ancora una volta che il rispetto delle regole è alla base della limitazione del contagio:

utilizzare la mascherina, lavarsi spesso le mani, mantenere la distanza interpersonale evitando qualsiasi assembramento, evitare i viaggi fuori dai confini nazionali.

Da parte nostra, abbiamo già provveduto a riattivare il Centro operativo comunale.

Rimaniamo vigili e prudenti perché indipendentemente dal numero dei casi non possiamo permetterci di abbassare la guardia.