Tremestieri Etneo, ruba 5 borse griffate da un’auto: preso 42enne di Misterbianco grazie al GPS

La fuga è durata appena un’ora: decisivi le immagini delle telecamere, la targa dell’auto a noleggio e il sistema GPS. Recuperate le 5 borse griffate.

Una fuga durata solo un’ora, ricostruita grazie alle immagini delle telecamere, alla collaborazione con la società di autonoleggio e al sistema di localizzazione satellitare installato sull'auto utilizzata per allontanarsi: è così che i Carabinieri della Stazione di Tremestieri Etneo hanno arrestato un 42enne pregiudicato, domiciliato a Misterbianco, ritenuto responsabile di un furto aggravato ai danni di un'autovettura, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

La vicenda ha avuto inizio nel primo pomeriggio, quando il proprietario di una Ford Fiesta, parcheggiata in via Monti Iblei a Tremestieri Etneo, ha notato dal balcone della propria abitazione un uomo avvicinarsi alla sua auto. In pochi istanti, secondo quanto denunciato, il malvivente avrebbe infranto il finestrino anteriore sinistro, aperto lo sportello e prelevato dall'interno dell’abitacolo una busta contenente 5 borse griffate, per poi allontanarsi rapidamente a bordo di una Smart ForTwo bianca.

La vittima, riuscita anche a riprendere parte della scena con il proprio telefono cellulare, ha immediatamente allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Tremestieri Etneo che, raccolte le prime informazioni e acquisite le immagini disponibili, hanno avviato immediatamente le ricerche.

Un elemento si è rivelato decisivo: la targa della Smart utilizzata per la fuga. Dagli accertamenti svolti in sinergia con la Centrale Operativa di Gravina di Catania è, infatti, emerso che l'auto era stata noleggiata presso una società catanese e, grazie alla collaborazione del personale dell'autonoleggio e al sistema GPS installato sul veicolo, i militari sono riusciti a localizzarla appena un’ora dopo in via degli Ulivi, a Catania.

Quando i Carabinieri hanno raggiunto il luogo indicato dal sistema satellitare, hanno trovato la Smart parcheggiata e, a bordo, hanno individuato il 42enne, che corrispondeva alle caratteristiche dell'uomo ripreso dalle telecamere.

La successiva perquisizione del veicolo ha consentito di recuperare le borse, alcune delle quali di prestigiose griffe, ancora custodite all'interno di una busta di carta. Il ritrovamento è apparso immediatamente significativo agli investigatori, anche perché le borse erano riconducibili a quelle denunciate poco prima come rubate.

A rafforzare ulteriormente il quadro indiziario sono stati poi il confronto tra gli indumenti indossati dall'uomo e quelli visibili nelle immagini del furto.

Sulla base degli elementi raccolti, da verificare nelle competenti sedi giudiziarie, il 42enne è stato quindi arrestato dai Carabinieri per furto aggravato e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma e di dimora.