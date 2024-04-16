TREVISO, RIFIUTA LE CURE CONTRO IL CANCRO AL SENO PER FAR NASCERE SUO FIGLIO: MUORE A 33 ANNI

Azzurra Carnelos è morta sabato 13 aprile a 33 anni per un tumore al seno. Si era ammalata nel 2019, poi aveva fatto chemioterapia. A febbraio 2023 aveva scoperto di essere incinta con il marito Franc...

A febbraio 2023 aveva scoperto di essere incinta con il marito Francesco Favero. Ma a luglio la mattia è tornata. Lei ha portato avanti la gravidanza senza curarsi e il bimbo è stato fatto nascere dopo 32 settimane. Poi ha ricominciato il ciclo delle cure, spiega oggi Il Gazzettino.

Che però non sono bastate. «Azzurra è stata forte, dolcissima e gentile fino alla fine», dicono i suoi familiari. «Nel 2019, quando ha fatto quel sogno, è come se la nonna l’avesse avvisata di curarsi subito per permetterle poi di diventare mamma. È nato Antonio, il figlio che lei tanto desiderava».

Il bimbo è sanissimo: «È stata una grande mamma, una grande moglie» dice il marito.

La famiglia ringrazia il reparto di Neonatologia del Ca’ Foncello di Treviso.