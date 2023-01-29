TROVATO IN POSSESSO DI KETAMINA E MD-MA: ARRESTATO 30 DI BIANCAVILLA

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza un 30enne pregiudicato di Biancavilla, per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanz...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza un 30enne pregiudicato di Biancavilla, per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

I militari dell’Arma, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga nel centro cittadino, si sono insospettiti per la presenza di un continuo andirivieni da un palazzo di via Tripolitania. Pertanto gli operanti hanno deciso di approfondire il monitoraggio dei soggetti che accedevano all’immobile, fino all’arrivo del 30enne, alla guida di una Nissan Qashqai, il quale dopo aver parcheggiato la macchina si è avvicinato a piedi verso il portone del predetto palazzo, dove durante il percorso, è transitato davanti alla macchina dei Carabinieri, che lo hanno sentito mentre con il cellulare comunicava, con un messaggio vocale, con qualcuno al quale chiedeva di aprirgli il portone del palazzo per farlo entrare.

A questo punto, i militari hanno deciso di entrare in azione ed accertare i motivi della presenza dell’uomo che, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 13 grammi di Ketamina (droga sintetica) e sostanza stupefacente del tipo MD-MA (droga sintetica) del peso di 15 grammi, custoditi nelle tasche dei pantaloni.

Il 30enne, forse per evitare più gravi conseguenze giudiziarie, ha spontaneamente dichiarato ai militari che deteneva altra sostanza stupefacente presso la sua abitazione, dove in effetti i militari hanno trovato nella camera da letto, custoditi in una scrivania, un bilancino di precisione ed un popper contenente sostanza liquida, mentre in cucina è stato trovato materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

Il 30enne è stato posto dai Carabinieri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto ed ha disposto per lui l’obbligo di dimora nel comune di residenza.