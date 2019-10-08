TROVATO UN SUPER FUNGO DI OLTRE 3 CHILI ALLE PENDICI DELL’ETNA
È stato un uomo originario di Bronte a fare la fortunata scoperta.
Chi ama i funghi porcini resterà senza parole nel vedere il fungo che è stato trovato alle pendici dell’Etna, si tratta di un esemplare che pesa oltre 3 chili, qualcosa di veramente raro.
A fare la fortunata scoperta è stato Maurizio Currenti, un uomo originario di Bronte. È stato proprio lui a condividere su Facebook le foto dell’enorme fungo rivenuto nei pressi del vulcano siciliano.
Le dimensioni di questo fungo porcino sono davvero impressionanti: in realtà, non è la prima volta che qualche appassionato cercatore di funghi trova degli esemplari da record.
L’anno scorso, ad esempio, un uomo ne ha trovato uno, sempre di circa 3 chili di peso, sui Monti Alburni, in provincia di Salerno; il record assoluto degli ultimi anni di sicuro spetta, però, al fungo gigante dal peso di 4 chili e 700 grammi rinvenuto nel 2016 nei boschi di castagni di Monteforte Irpino, vicino Avellino.