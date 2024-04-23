TÚ SÍ QUE VALES CERCA CONCORRENTI: SELEZIONI APERTE ANCHE A CATANIA
Se hai un talento speciale e desideri metterlo in mostra, ecco un'opportunità imperdibile per te! I casting per la nuova edizione di #TuSiQueVales sono finalmente aperti e ti invitiamo a partecipare nelle seguenti città e date:
- 23 Aprile: Napoli
- 7 Maggio: Catania
- 29 e 30 Maggio: Milano
Non perdere l'occasione di far brillare il tuo talento sul palco di uno dei programmi televisivi più amati! Che tu sia un cantante, un ballerino, un illusionista o un artista di strada, #TuSiQueVales è il posto perfetto per mostrare al mondo le tue abilità straordinarie.
Per partecipare, iscriviti subito su wittytv.it e preparati a stupire i giudici con il tuo talento unico. Non perdere tempo, il tuo momento di brillare potrebbe essere proprio dietro l'angolo!