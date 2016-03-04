Tutto pronto per “Eventi di marzo”

Si ripropone anche per quest'anno l’iniziativa allestita dalla presidenza del consiglio, dall'assessorato alla cultura e dalle associazioni proponenti

95047.it Al via l’edizione 2016 di “Eventi di Marzo" manifestazione attesa e fortemente sentita dalle associazioni paternesi che hanno sposato l'iniziativa promossa dal presidente del consiglio Laura Bottino, dal consigliere Guerrina Buttó in collaborazione con l'assessorato alla cultura. Un programma ricco di appuntamenti che nasce con l’intento di celebrare la donna in tutte le sue possibili sfumature, nel mese a lei dedicato. E ieri, all’ex palazzo Alessi, taglio del nastro e presentazione ufficiale del cartellone allestito con il contributo di ben undici associazioni tra queste Pro Loco, Misericodia, Anpas, Club Inner Wheel Alto Simeto, Ass.Forense di Paternò, la Bottega del filo Bizzarro, Avulss, Ammi , Città viva, Centro per la promozione della famiglia e Ass. Arte Danza. Alla conferenza presenti, tra gli altri, il presidente del consiglio Laura Bottino, presidente della IV commissione Antonio Arena, il consigliere Guerrina Buttò, il sindaco Mauro Mangano. A moderare l’evento la giornalista Federica Zammataro.

Di seguito il programma integrale (clicca per ingrandire):