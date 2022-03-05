UCRAINA, 11.323 PROFUGHI ARRIVATI IN ITALIA DALL'INIZIO DEL CONFLITTO

Dall'inizio dell'operazione militare russa in Ucraina sono 11.323 i cittadini ucraini entrati in Italia come profughi.

Lo riferisce il Viminale, precisando che nelle ultime 24 ore hanno fatto il proprio ingresso in Italia 2.265 persone.

Gli arrivi sono stati registrati principalmente alla frontiera terrestre con la Slovenia, dove si contano 6.867 ingressi: 5.620 donne, 1.198 uomini e 4.505 minori.

Le principali destinazioni verso le quali vengono rediretti i profughi risultano essere Roma, Milano, Bologna e Napoli, dove vengono raggiunti familiari e conoscenti già presenti in Italia.

