UN ANNO SENZA RICCARDO, LA FAMIGLIA GORGONE: "CONTINUEREMO A PORTARE AVANTI LA SUA MEMORIA E LA RICERCA DI GIUSTIZIA"

Il 15 novembre 2024 segna una ferita ancora aperta per la famiglia Gorgone e la comunità di Paternò, che un anno fa hanno vissuto una tragedia devastante. Riccardo Gorgone, un ragazzo di soli 17 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo conosceva e amava.

Riccardo era diretto a scuola, affrontando una giornata come tante, quando un’auto lo ha travolto a un incrocio, interrompendo in un attimo la sua giovane esistenza. Un ragazzo dal cuore d’oro, sempre sorridente, gentile e generoso, Riccardo sapeva farsi voler bene da tutti, portando gioia e luce nella vita delle persone intorno a lui.

Per commemorare Riccardo, il 15 novembre 2024 è stata celebrata una Santa Messa presso la chiesa Ex Monastero, un momento di raccoglimento e preghiera a cui hanno partecipato familiari, amici e conoscenti. La cerimonia è stata un’occasione per onorare la memoria di un giovane straordinario e per testimoniare la vicinanza di una comunità unita nel dolore.

Il messaggio della famiglia

La famiglia Gorgone ha voluto condividere un messaggio toccante con la redazione, esprimendo la propria gratitudine verso chi ricorda il loro amato Riccardo:

"Grazie di cuore a chi non dimentica Riccardo. La sua assenza è una ferita che porteremo sempre con noi, ma ci dà forza sapere che il suo ricordo vive anche nei cuori di chi lo ha conosciuto. Non ci fermeremo finché non avremo giustizia per lui."

La loro battaglia per ottenere giustizia è un segno dell’amore incrollabile che li lega a lui, un amore che li spinge a non arrendersi.

Riccardo, il tuo sorriso vivrà per sempre nei cuori di chi ti ha amato.