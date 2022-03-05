UN MEMBRO DELLA DELEGAZIONE NEGOZIALE UCRAINA SOSPETTATO DI TRADIMENTO È STATO UCCISO DAI SERVIZI SEGRETI

I servizi segreti ucraini (Sbu) hanno ucciso un componente della squadra negoziale di Kiev con l'accusa di tradimento. Secondo fonti del media Ukrainska Pravda, l'uomo è stato ucciso durante un tentat...

I servizi segreti ucraini (Sbu) hanno ucciso un componente della squadra negoziale di Kiev con l'accusa di tradimento. Secondo fonti del media Ukrainska Pravda, l'uomo è stato ucciso durante un tentativo di arresto. La stessa fonte rivela che c'erano "forti prove" che stesse divulgando informazioni alla Russia.

La notizia, che non ha avuto ancora una conferma ufficiale, è stata diffusa anche dall'agenzia di stato ucraina Unian. L'uomo, Denis Kireev, aveva preso parte alla prima delegazione negoziale ucraina a Gomel ed era un banchiere di grande esperienza. Contro di lui gli 007 ucraini avrebbero raccolto numerose prove del tradimento, comprese diverse conversazioni telefoniche.

Dal 2006 al 2008, Kireev ha lavorato presso SCM Finance, dove ha ricoperto la carica di vicedirettore generale. Ha poi lavorato per l'azienda austriaca GROUP SLAV AG Klyuyev. Dal 2006 al 2012 è stato anche componente del Consiglio di Sorveglianza di Ukreximbank. Dal 2010 al 2014, in quota Klyuyev, ha ricoperto la carica di Primo Vice Presidente del Consiglio di Oschadbank.