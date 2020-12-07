VALVERDE, GATTINO INCASTRATO TRA PIETRE: SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO

Generoso intervento di salvataggio dei Vigili del fuoco. Oggi pomeriggio attorno alle 19, in via Bonaventura a Valverde, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale è intervenuta per...

Generoso intervento di salvataggio dei Vigili del fuoco. Oggi pomeriggio attorno alle 19, in via Bonaventura a Valverde, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale è intervenuta per soccorrere un gattino rimasto intrappolato in mezzo a delle grosse pietre.

Il miagolio del piccolo felino ha richiamato l’attenzione dei passanti che hanno chiamato i soccorsi.I Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, con l’ausilio di un divaricatore oleodinamico per spostare accuratamente le pesanti e voluminose pietre, hanno liberato il gattino.